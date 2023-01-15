 

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

15.01.2023, 23:38, Новости дня
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ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области, снарядами повреждены торговые ряды на рынке сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В своем Telegram-канале он сообщил, что пострадавших нет. Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории.

Ранее двое мирных жителей пострадали при обстреле со стороны ВСУ города Шебекино Белгородской области.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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