ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области

ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области, снарядами повреждены торговые ряды на рынке сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В своем Telegram-канале он сообщил, что пострадавших нет. Оперативные службы на месте, администрация продолжает подомовой обход территории.

Ранее двое мирных жителей пострадали при обстреле со стороны ВСУ города Шебекино Белгородской области.

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