Минобороны Белоруссии: Подразделения ВКС РФ прибывают в республику для участия в совместных летных учениях
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Подразделения Воздушно-космических сил Российской Федерации продолжают прибывать в Белоруссию для участия в совместном летно-тактическом учении, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
Минобороны Белоруссии сообщило в своем Telegram-канале, что подразделения Воздушно-космических сил Российской Федерации прибывают на аэродромы республики для участия в совместном летно-тактическом учении вооруженных сил РФ и РБ.
В пятницу в МИД заявляли, что совместные учения РФ и Белоруссии призваны отбить у потенциальных противников охоту к эскалации и провокациям. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, к чему готовятся военные РФ и Белоруссии.
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