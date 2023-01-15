 

Янус ван Кастеренстал на Iveco впервые выиграл «Дакар» в зачете грузовиков

15.01.2023, 14:24, Новости дня
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Выступающий на Iveco нидерландец Янус ван Кастеренстал победителем проходящего в Саудовской Аравии ралли-рейда «Дакар» в зачете грузовиков.

Общее время ван Кастерена составило 54 часа 3 минуты 33 секунды, вторым стал чех Мартин Мацик (Iveco; +1:14.34), третье место занял Мартин ван ден Бринк (+2:40.22), передает РИА «Новости».

Эта победа стала для ван Кастерена первой в карьере на Дакаре. До этого в зачете грузовиков на протяжении шести лет подряд побеждали российские экипажи «Камаз-мастер».

В сентябре команда «Камаз-мастер» отказалась подписывать документ Международной автомобильной федерации (FIA) для участия в ралли-марафоне «Дакар». Руководитель команды Владимир Чагин сообщил, что решениеок ончательное.

Напомним, глава Олимпийского комитета РФ (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что предложение Международной автомобильной федерации (FIA) гонщикам подписать заявление об осуждении российской спецоперации в Украине является нарушением принципа предоставления равных условий всем спортсменам.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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