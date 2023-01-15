Названа возможная причина крушения самолета в Непале

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15.01.2023, 14:24, Новости дня
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Причиной крушения самолета ATR 72 в Непале могла стать техническая неисправность, сообщило издание MyRepublica со ссылкой на представителя Управления гражданской авиации Непала.

Сотрудник Управления гражданской авиации Непала Гьянендра Бхул рассказал MyRepublica, что с погодой проблем не было. Поступала информация о том, что в самолете было замечено пламя, когда он еще находился в воздухе, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что самолет, на котором было 68 пассажиров и четыре члена экипажа, потерпел крушение на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Покхара в Непале. Все 72 человека, находившиеся на борту потерпевшего крушение самолета ATR 72, погибли, на борту разбившегося в Непале самолета находились четверо россиян.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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