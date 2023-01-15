Washington Post: В украинских войсках рассматривают возможность отступления из Артемовска
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В украинских войсках рассматривают возможность отступления из Артемовска, сообщили СМИ.
Как пишет газета Washington Post, Украина столкнулась с трудностями в определении количества сил, которые нужно направить в Артемовск, потому что будет «вынуждена начать контрнаступление в ближайшие месяцы», передает РИА «Новости».
Как сообщил изданию слова неназванный украинский командующий, ВСУ столкнулись с крупными потерями в Артемовск и временный вывод войск спасет украинских военнослужащих.
Командующий разведбатом Юрий Скала отметил, что если станет ясно, что потери слишком велики, он поддержит решение главнокомандующего о «тактическом маневре и создании новой линии обороны».
Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский сказал газете ВЗГЛЯД, что в Артемовске находится не менее 5 тыс. бойцов ВСУ.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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