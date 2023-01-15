 

Washington Post: В украинских войсках рассматривают возможность отступления из Артемовска

15.01.2023, 13:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В украинских войсках рассматривают возможность отступления из Артемовска, сообщили СМИ.

Как пишет газета Washington Post, Украина столкнулась с трудностями в определении количества сил, которые нужно направить в Артемовск, потому что будет «вынуждена начать контрнаступление в ближайшие месяцы», передает РИА «Новости».

Как сообщил изданию слова неназванный украинский командующий, ВСУ столкнулись с крупными потерями в Артемовск и временный вывод войск спасет украинских военнослужащих.

Командующий разведбатом Юрий Скала отметил, что если станет ясно, что потери слишком велики, он поддержит решение главнокомандующего о «тактическом маневре и создании новой линии обороны».

Ранее донецкий депутат Владислав Бердичевский сказал газете ВЗГЛЯД, что в Артемовске находится не менее 5 тыс. бойцов ВСУ. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09.21 / В музее сумской школы хранили боевой снаряд времен Второй мировой войны

15.01.21 / N-TV – в целях борьбы с COVID-19 жителям Майорки запретили общаться в общественном транспорте

10.12.21 / В Москве открылся первый детский технопарк креативных индустрий

16.09.20 / США призвали Россию «уважать суверенитет» Белоруссии

06.08.21 / На центральной площади Махачкалы устроили поножовщину

29.06.20 / В китайском уезде Аньсинь, где живет около 400 тыс. человек, ввели жесткий карантин. В районе зафиксировано 13 случаев коронавируса

19.05.21 / Романенко: После выпуска Бигуса правоохранителям пора спросить Порошенко, правда ли, что он останавливал войска по наводке Медведчука?

23.07.20 / В оккупированном Крыму состоялось первое заседание по делу Джемилева

28.05.21 / Украина закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов

12.03.21 / Подругу убитого в Новосибирске одногруппником студента нашли мертвой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика