Минтранс предупредил о временном закрытии Крымского моста для автотранспорта
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Автомобильное движение по Крымскому мосту будет временно приостановлено 17 января с 13.00 до 18.00 мск из-за ремонтных работ, с 12.00 мск на подъездах к нему введут ограничения, сообщили в Минтрансе РФ.
В Telegram-канале министерства говорится, что 17 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ.
«Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией», – добавили в Минтрансе, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что на Крымском мосту досрочно возобновили движение после ремонтных работ.
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