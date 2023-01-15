 

Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 489 человек с COVID

15.01.2023, 11:36, Новости дня
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в РФ госпитализированы 489 человек, на 39,9% меньше по сравнению с 14 января.

Выписан в связи с выздоровлением 3 208 человек, на 17,5% меньше по сравнению с 14 января. «Выявлено 4 789 новых случаев COVID. Подтверждено 43 летальных исхода», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в РФ были госпитализированы 813 человек, на 7,2% меньше по сравнению с 13 января.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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