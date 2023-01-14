Министр сельского хозяйства Румынии Дэа уснул в прямом эфире об Украине

Министр сельского хозяйства Румынии Петрэ Дэа уснул в прямом эфире телеканала Antena 3 во время обсуждения последствий украинского кризиса для румынских фермеров.

Министра спросили о судьбе фермеров, которым грозит банкротство из-за украинского кризиса, но Дэа уснул, пока ждал слова, в прямом эфире раздался храп, передает Sputnik. Ближнее зарубежье.

Ведущая безуспешно позвала спящего чиновника, гости в студии смеялись. Министр инцидент пока никак не комментировал.

Ранее румынские СМИ сообщили, что власти готовятся сократить финансовую помощь украинским беженцам, которые не устраиваются на работу, на которых уже потрачено 565 млн евро.

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