 

ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области, четверо мирных граждан погибли

14.01.2023, 22:41, Новости дня
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Центр и жилой район города Пологи в Запорожской области подверглись массированному удару ВСУ) четыре мирных жителя погибли, еще пять тяжело ранены, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что Пологи оказался под огнем боевиков ВСУ: массированному обстрелу подвергся центр города и жилой район.

По его словам, зафиксирован прилет нескольких реактивных снарядов  в продуктовый магазин и здание администрации, на данный момент известно о гибели четверых мирных жителей и еще пяти, получивших тяжелые ранения.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ начали интенсивнее обстреливать Запорожскую область.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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