ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области, четверо мирных граждан погибли
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Центр и жилой район города Пологи в Запорожской области подверглись массированному удару ВСУ) четыре мирных жителя погибли, еще пять тяжело ранены, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что Пологи оказался под огнем боевиков ВСУ: массированному обстрелу подвергся центр города и жилой район.
По его словам, зафиксирован прилет нескольких реактивных снарядов в продуктовый магазин и здание администрации, на данный момент известно о гибели четверых мирных жителей и еще пяти, получивших тяжелые ранения.
Ранее Рогов сообщил, что ВСУ начали интенсивнее обстреливать Запорожскую область.
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