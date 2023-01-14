ВСУ обстреляли город Пологи в Запорожской области, четверо мирных граждан погибли

Центр и жилой район города Пологи в Запорожской области подверглись массированному удару ВСУ) четыре мирных жителя погибли, еще пять тяжело ранены, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что Пологи оказался под огнем боевиков ВСУ: массированному обстрелу подвергся центр города и жилой район.

По его словам, зафиксирован прилет нескольких реактивных снарядов в продуктовый магазин и здание администрации, на данный момент известно о гибели четверых мирных жителей и еще пяти, получивших тяжелые ранения.

Ранее Рогов сообщил, что ВСУ начали интенсивнее обстреливать Запорожскую область.

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