Местный житель рассказал, что ВСУ «сравняли с землей» поселок Опытное

Украинские войска сравняли с землей населенный пункт Опытное Артемовского района ДНР, сообщил местный житель Александр Щербин.

Сейчас мужчина эвакуирован в город Шахтерск, передает РИА «Новости» со ссылкой на его слова. Он рассказал, что ВСУ стреляли из миномета, который стоял на джипе.

«Все Опытное пострадало, его просто сравняли с землей… Если там хоть один дом остался, это хорошо», – рассказал местный житель.

Также добавил, что обстрел жилых кварталов села велся украинскими войсками из соседнего населенного пункта. Щербин рассказал, что ВСУ стреляли по жилым домам, находясь буквально в нескольких метрах от населенного пункта.

Напомним, в четверг было подтверждено занятие российскими военными села Опытное к югу от Артемовска.

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