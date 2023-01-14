 

Местный житель рассказал, что ВСУ «сравняли с землей» поселок Опытное

14.01.2023, 11:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украинские войска сравняли с землей населенный пункт Опытное Артемовского района ДНР, сообщил местный житель Александр Щербин.

Сейчас мужчина эвакуирован в город Шахтерск, передает РИА «Новости» со ссылкой на его слова. Он рассказал, что ВСУ стреляли из миномета, который стоял на джипе.

«Все Опытное пострадало, его просто сравняли с землей… Если там хоть один дом остался, это хорошо», – рассказал местный житель.

Также добавил, что обстрел жилых кварталов села велся украинскими войсками из соседнего населенного пункта. Щербин рассказал, что ВСУ стреляли по жилым домам, находясь буквально в нескольких метрах от населенного пункта.

Напомним, в четверг было подтверждено занятие российскими военными села Опытное к югу от Артемовска.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.02.21 / В работе Facebook и Instagram случился сбой

20.04.22 / Силуанов дистанционно принял участие в финансовой G20

30.11.20 / “Каждый день наращивает мышцы”. Арахамия сравнил медсистему Украины с армией в 2014 году

18.04.21 / Соцпартия Молдавии потребовала отставки Санду

11.12.20 / Палеонтологи обнаружили останки предков птерозавров

24.06.21 / Великобритания заявила, что ее флоту не помешают ходить у берегов Крыма

24.12.20 / 30% россиян считают отравление Навального инсценировкой – опрос

07.09.20 / ABC News – американский военный авиарейс прервался из-за возгорания в двигателе

01.11.20 / Украинские оппозиционеры подали в суд из-за фальсификации выборов в Мариуполе

03.08.22 / США разместили ударную группировку в районе Южно-Китайского моря

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика