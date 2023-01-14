Харьков частично обесточен после взрыва
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Взрыв прогремел в Харькове, после чего город оказался частично обесточен, начали писать пользователи в социальных сетях.
Власти города позже подтвердили нанесенные удары по расположенным в городе объектам, в регионе объявили воздушную тревогу, передает радио Sputnik со ссылкой на украинское интернет-издание «Страна.ua».
Ранее СМИ сообщали о раздавшихся в Киеве и городе Очаков Николаевской области взрывах.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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