 

Харьков частично обесточен после взрыва

14.01.2023, 10:41, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Взрыв прогремел в Харькове, после чего город оказался частично обесточен, начали писать пользователи в социальных сетях.

Власти города позже подтвердили нанесенные удары по расположенным в городе объектам, в регионе объявили воздушную тревогу, передает радио Sputnik со ссылкой на украинское интернет-издание «Страна.ua».

Ранее СМИ сообщали о раздавшихся в Киеве и городе Очаков Николаевской области взрывах.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08.21 / 6 августа оккупанты на Донбассе нарушали режим тишины пять раз – штаб ООС

27.08.20 / Экс-секретарь СНБО Украины пожаловался на «импотентные институции»

18.09.20 / Россия возобновляет авиасообщение с еще четырьмя странами

05.07.22 / Церемония прощания с создателем Чебурашки прошла в Москве

17.07.21 / Зеленский в годовщину катастрофы MH17: Ответственность – неизбежна!

30.05.21 / На Дальнем Востоке в голосовании ЕР приняли участие более 650 тыс. россиян

04.09.21 / Правительство расширило список востребованных профессий в России

15.01.22 / В польских пограничников на границе с Беларусью бросали камни и бутылки – погранслужба

05.08.21 / В РФ стартовали продажи смартфонов Nokia XR20

02.02.22 / МАУ с июня возобновляет 15 маршрутов и запускает новые рейсы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика