Харьков частично обесточен после взрыва

Взрыв прогремел в Харькове, после чего город оказался частично обесточен, начали писать пользователи в социальных сетях.

Власти города позже подтвердили нанесенные удары по расположенным в городе объектам, в регионе объявили воздушную тревогу, передает радио Sputnik со ссылкой на украинское интернет-издание «Страна.ua».

Ранее СМИ сообщали о раздавшихся в Киеве и городе Очаков Николаевской области взрывах.

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