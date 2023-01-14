Главный единорос Медведев посоветовал премьеру Японии сделать харакири

Договоренности президента США Джо Байдена и премьер-министра Японии Фумио Кисиды по вопросу о ядерном оружии стали позором для Токио, сообщил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев в своем Telegram-канале напомнил, что по итогам переговоров Байден и Кисида сделали заявление о том, что «возможное применение» Россией ядерного оружия в Украине станет «враждебным актом против всего человечества, которому нет оправдания».

«Это такой чудовищный стыд, что не буду даже комментировать паранойю о ядерных планах нашего государства», – подчеркнул Медведев.

Вместе с тем, он обратил внимание на то, как глава японского правительства в «унизительном верноподданническом экстазе» несет чушь про Россию, предав память сотен тысяч японцев, сгоревших в ядерном костре Хиросимы и Нагасаки. Кисиде, по словам Медведева, наплевать, что именно США являются единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, а единственной жертвой стала его собственная родина.

«Ему бы напомнить об этом президенту США и потребовать покаяния, так и не принесенного за этот акт войны американским руководством. Но нет, Кисида лишь обслуживающий персонал для американцев. А смелости у слуг быть не может», – написал Медведев.

По его словам, японцев остается только пожалеть. «Ведь такой позор можно смыть, только совершив по возвращении сеппуку (то же, что харакири; ритуальное самоубийство – прим. ВЗГЛЯД) прямо на заседании их кабмина. Хотя понятие о чести этой генерации японских вассалов не свойственно», – заключил Медведев.

Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Россия «отдает себе отчет в том, что такое ядерное оружие», и «не собирается размахивать этим оружием, как бритвой, бегая по всему миру».

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