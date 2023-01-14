Минобороны показало ремонт поврежденной в зоне СВО техники

Минобороны опубликовало видео, посвященное работе ремонтно-восстановительного батальона Западного военного округа.

На видео в Telegram-канале МО РФ показано, как военные чинят тяжелую военную технику, получившую повреждение во время боевых действий.

В военном ведомстве уточнили, что в одном строю со специалистами-ремонтниками задачи выполняют мобилизованные военнослужащие, добровольцы и представители заводов-изготовителей.

Как сообщили в Минобороны, обслуживание боевых машин ведется круглосуточно, в несколько смен. В полевых условиях развернуты специальные пункты ремонта, в которых соблюдаются все правила маскировки.

Накануне российское Минобороны опубликовало видеозапись того, как модернизированные самоходные артиллерийские установки «Мста-СМ2» уничтожают украинские замаскированные позиции и артиллерию. Кроме того, было опубликовано видео работы самоходных гаубиц «Акация».

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