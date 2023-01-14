 

Минобороны показало ремонт поврежденной в зоне СВО техники

14.01.2023, 9:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Минобороны опубликовало видео, посвященное работе ремонтно-восстановительного батальона Западного военного округа.

На видео в Telegram-канале МО РФ показано, как военные чинят тяжелую военную технику, получившую повреждение во время боевых действий.

В военном ведомстве уточнили, что в одном строю со специалистами-ремонтниками задачи выполняют мобилизованные военнослужащие, добровольцы и представители заводов-изготовителей.

Как сообщили в Минобороны, обслуживание боевых машин ведется круглосуточно, в несколько смен. В полевых условиях развернуты специальные пункты ремонта, в которых соблюдаются все правила маскировки.

Накануне российское Минобороны опубликовало видеозапись того, как модернизированные самоходные артиллерийские установки «Мста-СМ2» уничтожают украинские замаскированные позиции и артиллерию. Кроме того, было опубликовано видео работы самоходных гаубиц «Акация».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06.22 / Минюст США захотел направить изъятые у россиян активы Украине

20.05.21 / Блинкен назвал цель встречи с Лавровым в Рейкьявике

06.11.20 / Партия «Оппозиционная платформа» впервые прошла в Киевсовет

05.01.21 / В Лос-Анджелесе решили ограничить предоставление кислорода больным COVID

25.08.21 / На мосту в составе Волжской ГЭС под Волгоградом открыли движение

03.01.22 / France 3 – «как будто на юге» — во Франции первый день 2022 года выдался необычайно тёплым

06.02.22 / Анонсировано заседание Путина с советом по науке

03.02.21 / МИД назвал политической акцией поведение западных дипломатов на суде по делу Навального

26.07.20 / В США прошли новые протесты против расовой несправедливости

20.07.20 / В Туркмении ужесточили санитарные ограничения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика