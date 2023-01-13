 

Опубликована видеозапись боевой работы российских САУ «Мста-СМ2» по украинской артиллерии

13.01.2023, 7:15, Новости дня
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Российское Минобороны опубликовало видеозапись того, как модернизированные самоходные артиллерийские установки «Мста-СМ2» уничтожают украинские замаскированные позиции и артиллерию. Кроме того, опубликовано видео работы самоходных гаубиц «Акация».

Ведомство сообщило, что в составе расчетов САУ Западного военного округа – мобилизованные военнослужащие. На видео показали наведение, огонь залпом и по одиночке, а также контроль поражения целей с беспилотников. Командир батареи с позывным «Кама» рассказал, что огонь ведется 152-мм снарядами «на различном типе взрывателя». Ведомство уточнило, что применяются фугасные, осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы, передает РИА «Новости».

Кроме того, Минобороны показало, как «экипаж 152-мм самоходных гаубиц «Акация» ЦВО бодро бьет противника». «Добровольцы в составе боевого расчета отлично дополняют опытных артиллеристов. Вместе они – как единое целое», – сообщило ведомство в Telegram.

Напомним, Минобороны показало удар РСЗО «Град» по украинским позициям, а также запуск ракеты комплексом «Искандер» в ходе российской спецоперации на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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