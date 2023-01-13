 

Сенатор из Оклахомы Дам потребовал не пускать украинцев для обучения применению Patriot

13.01.2023, 7:05, Новости дня
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Сенатор из Оклахомы Натан Дам потребовал не пускать военнослужащих ВСУ на территорию штата, где они должны учиться использованию систем ПВО Patriot.

По его словам, он подал резолюцию об отказе украинцам доступа в Оклахому для обучения стрельбы из системы ПВО Patriot, поскольку опасается, что военные ВСУ по ошибке могут выпустить ракету по жителям штата, как они «сделали с невинными поляками», передает РИА «Новости».

Напомним, в среду Wall Street Journal сообщала, около ста украинских военных начнут обучение использованию системы противоракетной обороны Patriot на военной базе Форт-Силл штата Оклахома уже на следующей неделе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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