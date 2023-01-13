 

Минюст США закрыл республиканцам в Конгрессе доступ к своему расследованию дела о секретных бумагах Байдена

13.01.2023, 6:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Республиканцы в Конгрессе США, которые ведут следствие по делу о секретных документах, связанных с главой государства Джо Байденом, не получат доступ к данным минюста, который также ведет свое расследование, сообщила член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин.

Грин заявила, что запрашиваемые республиканцами данные будет находиться «под расследованием». Республиканские следователи не могут получить к ним доступ, так как министр юстиции США Меррик Гарланд назначил специального прокурора, сказала она. Грин считает такое решение «поразительным», передает РИА «Новости».

В заявлении юриста президента США Ричарда Саубера говорится, что в администрации Байдена уверены, что расследование докажет непреднамеренный характер появления секретных документов в частном офисе и доме нынешнего президента США.

Напомним, спецпрокурором для расследования дела о ненадлежащем хранении американским президентом секретных документов назначен Роберт Хур. Документы нашли в связанном с Байденом аналитическом центре и в гараже дома президента США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05.21 / Во Франции на полицейских напала женщина с ножом, в нее выстрелили

19.08.21 / Попавший под санкции США белорусский “Абсолютбанк” перестал обслуживать карты Visa. Там хранят деньги Медведчук, Марченко и Козак

18.02.21 / Правоохранители в прошлом году изъяли более 1,5 тонны наркотиков – Венедиктова

31.12.21 / Вучич оценил уход Меркель

12.01.22 / Для старых аккумуляторов от электромобилей найдено новое применение

18.08.20 / Мнения: Майдан расчеловечивает всех

29.11.21 / Украина поделится с иностранными партнерами информацией о возможном госперевороте – МИД

31.07.20 / Появилось видео конфликта водителя BlaBlaCar с пассажиркой с детьми

14.01.22 / Путин назначил главу российской делегации в ТКГ Грызлова послом в Беларуси

25.08.20 / Капитан ФК «Манчестер Юнайтед» получил условный срок в Греции за драку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика