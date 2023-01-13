Минюст США закрыл республиканцам в Конгрессе доступ к своему расследованию дела о секретных бумагах Байдена

Республиканцы в Конгрессе США, которые ведут следствие по делу о секретных документах, связанных с главой государства Джо Байденом, не получат доступ к данным минюста, который также ведет свое расследование, сообщила член Палаты представителей Марджори Тейлор Грин.

Грин заявила, что запрашиваемые республиканцами данные будет находиться «под расследованием». Республиканские следователи не могут получить к ним доступ, так как министр юстиции США Меррик Гарланд назначил специального прокурора, сказала она. Грин считает такое решение «поразительным», передает РИА «Новости».

В заявлении юриста президента США Ричарда Саубера говорится, что в администрации Байдена уверены, что расследование докажет непреднамеренный характер появления секретных документов в частном офисе и доме нынешнего президента США.

Напомним, спецпрокурором для расследования дела о ненадлежащем хранении американским президентом секретных документов назначен Роберт Хур. Документы нашли в связанном с Байденом аналитическом центре и в гараже дома президента США.

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