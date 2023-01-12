 

Эксперты ЭИСИ оценили работу губернаторов новой волны в ходе частичной мобилизации

12.01.2023, 10:30, Новости дня
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Работа по сопровождению губернаторами хода частичной мобилизации в 2022 году – один из основных показателей их эффективности. Соответствующий анализ провели эксперты ЭИСИ и пришли к выводу, что в рамках обеспечения призыва граждан губернаторы проявили себя как политические лидеры, способные нестандартно разрабатывать новые управленческие практики с акцентом на соблюдение прав граждан.

Президент Владимир Путин после объявления частичной мобилизации неоднократно подчеркивал, что важнейшее направление работы региональных властей – это всесторонняя поддержка военнослужащих и их семей. Меры поддержки инициировали губернаторы новой волны, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

В частности, глава Кировской области Александр Соколов реализовал адресную, ориентированную на защиту интересов и прав граждан работу по сопровождению частичной мобилизации. Среди прочего, Кировская область стала примером создания единого регионального благотворительного фонда «За Вятку». За счет его средств военнослужащие были обеспечены всем необходимым – от одежды до квадрокоптеров.

Нацеленность на постоянную коммуникацию с жителями – характеристики работы правительства Республики Саха (Якутия) в условиях мобилизации. Высокую степень личной включенности продемонстрировал глава Якутии Айсен Николаев, который регулярно встречается с мобилизованными и их семьями, держит на контроле реализацию мер поддержки. Республика стала инициатором уникальных для РФ практик сопровождения мобилизации. Так, Единый координационный центр по оказанию всесторонней помощи военнослужащим и их семьям на данный момент является единственной подобной региональной структурой, которая обеспечивает координацию работы по поддержке с федеральными органами власти.

Автором уникальных практик по поддержке мобилизованных выступила и Самарская область, став первым регионом, где после объявления частичной мобилизации анонсировали введение системы социальных паспортов для семей мобилизованных. Позже было принято решение сделать систему электронной, разработав специальную цифровую платформу. Также губернатор региона Дмитрий Азаров взял курс на личное участие в сопровождении процесса частичной мобилизации.

Таким образом, в ходе сопровождения частичной мобилизации губернаторы новой волны продемонстрировали управленческий подход, нацеленный на поиск нестандартных решений по поддержке граждан.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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