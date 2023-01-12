 

Зрителей Fox разозлило заявление пресс-секретаря Байдена Жан-Пьер о найденных у президента документах

12.01.2023, 10:30, Новости дня
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Зрители канала Fox News раскритиковали слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о найденных в бывшем офисе действующего президента США Джо Байдена секретных документах.

По словам Жан-Пьер, Байден очень серьезно относится к засекреченной информации, при этом обнаружение записей стало для него сюрпризом и он не знает, что в них. Комментаторы назвали слова пресс-секретаря лживыми, передает РИА «Новости».

Американцы сошлись во мнении, что защищать президента – работа непростая. Также они говорят о том, что Жан-Пьер «откровенно лжет и сама верит в эту ложь».

Пользователь Donnie Bradshaw подметил, что неправильное обращение с секретной информацией является преступлением, однако, когда это делает Байден – это считается нормальным.

Комментатор Mr F заметил, что никогда раньше пресс-секретари Белого дома не говорили так много, но «с такой малой долей правды и честности».

«Как может вся эта компания думать, что американская общественность настолько глупа?» – задался вопросом Joe Scambait.

Пользователи недоумевают, как вице-президент Байден мог владеть секретными документами, и тем более, как он мог потерять над ними контроль.

«Вся администрация – это клоунское шоу!» – заключил lngleg.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Байден унес из Белого дома и потерял секретные бумаги. При этом ФБР готовит уголовное дело его сопернику Трампу, а претензий к Байдену не предъявляет. Республиканцы жалуются: их преследуют за каждую мелочь, а на грехи демократов Фемида смотрит сквозь пальцы.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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