Зрителей Fox разозлило заявление пресс-секретаря Байдена Жан-Пьер о найденных у президента документах

Зрители канала Fox News раскритиковали слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о найденных в бывшем офисе действующего президента США Джо Байдена секретных документах.

По словам Жан-Пьер, Байден очень серьезно относится к засекреченной информации, при этом обнаружение записей стало для него сюрпризом и он не знает, что в них. Комментаторы назвали слова пресс-секретаря лживыми, передает РИА «Новости».

Американцы сошлись во мнении, что защищать президента – работа непростая. Также они говорят о том, что Жан-Пьер «откровенно лжет и сама верит в эту ложь».

Пользователь Donnie Bradshaw подметил, что неправильное обращение с секретной информацией является преступлением, однако, когда это делает Байден – это считается нормальным.

Комментатор Mr F заметил, что никогда раньше пресс-секретари Белого дома не говорили так много, но «с такой малой долей правды и честности».

«Как может вся эта компания думать, что американская общественность настолько глупа?» – задался вопросом Joe Scambait.

Пользователи недоумевают, как вице-президент Байден мог владеть секретными документами, и тем более, как он мог потерять над ними контроль.

«Вся администрация – это клоунское шоу!» – заключил lngleg.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Байден унес из Белого дома и потерял секретные бумаги. При этом ФБР готовит уголовное дело его сопернику Трампу, а претензий к Байдену не предъявляет. Республиканцы жалуются: их преследуют за каждую мелочь, а на грехи демократов Фемида смотрит сквозь пальцы.

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