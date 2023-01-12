 

Советник врио главы ДНР Кимаковский заявил о серьезном продвижении ВС России в районе Артемовска

12.01.2023, 10:30, Новости дня
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Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о серьезном продвижении российских военных в районе Артемовска.

По его словам, в четверг усиленно работает российская артиллерия, на некоторых участках ВСУ даже не могут вылезти из окопов, что уже привело  к сокращению обстрелов Донецка и говорит о том, что российские войска начинают работать более эффективно, передает РИА «Новости».

В связи с этим у российских войск есть продвижения по авдеевскому направлению и серьезное продвижение в районе Артемовска.

Напомним, в среду ВС РФ освободили в ДНР поселок Подгородное в пригороде Артемовска.  

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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