Советник врио главы ДНР Кимаковский заявил о серьезном продвижении ВС России в районе Артемовска
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Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о серьезном продвижении российских военных в районе Артемовска.
По его словам, в четверг усиленно работает российская артиллерия, на некоторых участках ВСУ даже не могут вылезти из окопов, что уже привело к сокращению обстрелов Донецка и говорит о том, что российские войска начинают работать более эффективно, передает РИА «Новости».
В связи с этим у российских войск есть продвижения по авдеевскому направлению и серьезное продвижение в районе Артемовска.
Напомним, в среду ВС РФ освободили в ДНР поселок Подгородное в пригороде Артемовска.
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