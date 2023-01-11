Штаб теробороны ДНР: Российские войска освободили поселок Подгородное
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Силы ВС РФ освободили в ДНР поселок Подгородное в пригороде Артемовска, где идут ожесточенные бои, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
По сообщению штаба, ВС РФ освободили Подгородное в пригороде Артемовска, передает ТАСС.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что после освобождения Соледара российские войска будут освобождать Северск и Артемовск.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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