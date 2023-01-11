Спикер МИД Захарова охарактеризовала доклад МИД Латвии о «разгроме России» как рассказ о нечеловеческой глупости

Доклад латвийского МИД с использованием идем «разгрома России» стал историей про нечеловеческую глупость, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

По ее словам, такие заявления указывают на неумение просчитать вперед шаги или даже неумение определить сложившуюся ситуацию, в которой находится Латвия, передает РИА «Новости».

Также Захарова прокомментировала слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая утверждает, что в Латвии не ждут еще одну группу людей, не говорящую на эстонском языке, имея в виду украинцев.

В этом, как указала представитель внешнеполитического ведомства, раскрываются маски людей, которые говорят о важных, базовых принципах организации общества. Она добавила, что именно этим высказыванием Калласс показала, что в Латвии эти цивилизационные основы на самом деле уничтожены.

В заключение Захарова добавила, что власти стран Балтии «сами не понимают, что говорят», отметив, что эта сложившаяся ситуация – рассказ не про моську и не про слона, а про «нечеловеческую глупость и неумение сложить не то что один плюс один, а один плюс ноль».

Напомним, в докладе о проделанной работе за прошедший год МИД Латвии назвали приоритетом внешней политики «разгром России».

До этого Латвия объявила Россию «государством, поддерживающим терроризм». В МИД РФ призвали прекратить провокации, а заниматься своей страной и гражданами.

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