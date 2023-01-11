 

Япония заявила протест Китаю в связи с приостановкой выдачи виз

11.01.2023, 8:55, Новости дня
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Япония сообщила протест Китаю в связи с приостановкой выдачи виз в эту страну, сообщил генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

В Токио – чтобы избежать массового притока в Японию зараженных в связи с резким ухудшением ситуации с коронавирусом в Китае – с 30 декабря прошлого года ввели временные меры по ограничению въезда и предоставления справок об отрицательном тесте, передает РИА «Новости».

По словам Мацуно, Китай по причинам, не имеющим отношения к коронавирусу, приостановил выдачу виз японцам, что вызвало у японской стороны «крайнее сожаление». Япония по дипломатическим каналам сообщила протест китайской стороне и потребовала отменить введенные меры.

Ранее посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что эпидемическая ситуация в Китае остается контролируемой и прогнозируемой, конец пандемии COVID-19 уже близок.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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