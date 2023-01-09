Прайс заявил о намерении США использовать «все полномочия» против военно-технического сотрудничества России и Ирана
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
США намерены принять меры, чтобы нарушить военно-техническое сотрудничество РФ и Ирана, между которыми установилось тесное партнерство в военной сфере, сообщил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Прайс, комментируя возможность введения санкций против Тегерана, заявил, что американская сторона «не исключает никаких вариантов». США считают, что Иран занял место важнейшего «поставщика необходимой военной помощи для России», при этом Москва также «стала обеспечивать Иран помощью в сфере безопасности».
По словам Прайса, Вашингтон изучает «все соответствующие инструменты, все полномочия, все существующие подходящие законы, чтобы призвать к ответу тех, кто несет ответственность за это», передает ТАСС.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет