Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию

Предусматривающий денонсацию Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию законопроект внесен президентом Владимиром Путиным на рассмотрение депутатов Госдумы, следует из данных электронной базы Госдумы.

На сайте ведомства указано, что Путин внес проект о «денонсировании Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года».

В пояснении к документу уточняется, что комитет министров совета Европы прекратил полноправное членство РФ в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), которая следит за соблюдением конвенции, после чего стране не оставили право голоса и отняли возможность участвовать в обсуждении докладов.

Такие условия являются неприемлемыми для России, для недопущения дискриминационного отношения в рамках оценочных механизмов ассоциации, участие РФ в ГРЕКО предлагается денонсировать, заявлено в документе.

Напомним, Россия вышла из Совета Европы в марте этого года. Правительство РФ одобрило и представило российскому лидеру на рассмотрение предложение о прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы.

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