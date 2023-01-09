Foreign Affairs: Западу придется сотрудничать с Путиным, чтобы не допустить войны с Россией

Западу нужно будет сотрудничать с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы конфликт в Украине не перерос в войну между НАТО и России, сообщили американские СМИ.

Как пишет американский журнал Foreign Affairs, в дополнение к сдерживанию и изоляции РФ Западу ннужно поддерживать каналы связи с Кремлем, чтобы избежать войны между НАТО и Россией. По мнению издания, в долгосрочной перспективе у Запада не остается выбора, кроме как сотрудничать с Путиным, передает Ura.RU.

Издание отмечает, что конфликт на Украине может затянуться и Западу нужно будет поддерживать Украину и укреплять контакты с Россией.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что решение президента Франции Эммануэля Макрона о передаче Украине боевых машин пехоты (БМП) AMX-10 RC может привести к столкновению между Россией и НАТО.

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