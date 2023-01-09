 

Премьеры Чехии и Словакии Фиала и Хегер назвали разделение Чехословакии правильным решением

09.01.2023, 6:10, Новости дня
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Чехословакия рано или поздно должна была разделиться на два независимых государства, Чехию и Словакию, сообщил чешский премьер Петр Фиала.

В Братиславе прошли торжественные мероприятия, посвященные 30-летию образования независимой Словакии. Фиала заявил, что его «как историка и политолога» не удивил распад Чехословакии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Словацкое ТВ.

«Главным для меня было, чтобы этот процесс был мирным, так и случилось», – сказал он, добавив, что Чехия и Словакия «подали пример, о котором часто вспоминают люди во многих странах мира». По его словам, большинство населения в обеих странах поддерживает «бархатный развод». 

Он полагает, что без разделения их отношения не были бы столь благоприятными. Как сообщил Фиала, уже в начале 1990-х годов стало ясно, что словацкая общественность захочет завершить эмансипационный процесс созданием собственного государства. По его словам, федерация, которая состоит из двух частей «чисто теоретически находится в невыгоде», если «один (народ) больше (по численному составу), а второй меньше».

Словацкий премьер Эдуард Хегер также согласился, что братские отношения народов Чехии и Словакии свидетельствуют о правильности принятого решения. «За одним столом мы снова встретились в составе Евросоюза, где мы демонстрируем свое единство и сотрудничество», – сказал он.

Напомним, «бархатный развод» – мирный и официально узаконенный распад союзного государства Чехословакии, который произошел в 1993 году после так называемой бархатной революции 1989 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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