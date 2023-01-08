 

Премьер Швеции заявил о планах страны присоединиться к европейской системе ПВО

08.01.2023, 23:14, Новости дня
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Швеция намерена присоединиться к европейской системе ПВО, договоренность о создании которой была достигнута в 2022 году странами-членами НАТО, сообщил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон, выступая на конференции «Народ и оборона».

По его словам, Швеция присоединится к инициативе 15 стран по созданию совместной противоракетной обороны, выдвинутой на встрече министров обороны стран НАТО в октябре, под названием «Европейский небесный щит», передает РИА «Новости».

Он добавил, что Швеция должна внести свой вклад в НАТО «новыми возможностями», в том числе своими военно-воздушными силами и ПВО.

Ранее премьер заявил, что власти Турции выдвинули невыполнимые для Швеции условия, касающиеся вступления страны в НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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