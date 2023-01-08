Столтенберг заявил о выполнение Швецией договоренностей с Турцией и призвал одобрить ее вступление в НАТО

Турция должна одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, поскольку и Швеция, и Финляндия выполнили договоренности с Анкарой, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Во время конференции «Народ и оборона» в шведском местечке Селен Столтенберг выразил надежду, что Турция «как можно скорее» ратифицирует заявку Швеции. По его мнению, после подачи заявки Швеция стала «более безопасной страной», она «все больше интегрируется», НАТО нарастило присутствие в регионе.

По совам Столтенберга, немыслимо, чтобы альянс сейчас не помог Швеции в случае угрозы – страна «получила двусторонние гарантии безопасности от США, Великобритании и многих других стран НАТО в рамках процесса вступления», передает ТАСС со ссылкой на SVT.

Напомним, шведский премьер-министр Ульф Кристерссон, выступая на конференции «Народ и оборона», заявил, что Турция требует от Швеции невыполнимых для Стокгольма условий.

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