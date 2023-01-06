Associated Press оценила новый пакет военной помощи Украине почти в 3 млрд долларов

Очередной пакет военной помощи Украине, который США представят в пятницу, станет самым крупным за все время поддержки Киева, сообщают информационные агентства со ссылкой на американских чиновников.

Украина получит помощь примерно на 2,85 млрд долларов. Новый «пакет военного оборудования» станет крупнейшим изъятием из запасов Пентагона для отправки Украине. Речь идет не только о БМП Bradley, но и о военных автомобилях Humvee, многоцелевых автомобилях MRAP и «большом количестве» ракет и других боеприпасов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Напомним, по данным СМИ, в новый пакет планируется включить около 50 БМП Bradley. Президент США Джо Байден заявил, что бевые действия на Украине находятся в критически важной точке.

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