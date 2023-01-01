 

Британия заявила о прекращении с 1 января импорта российского СПГ

01.01.2023, 22:52, Новости дня
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Великобритания официально сообщила о решении прекратить с 1 января импорт из РФ сжиженного природного газа (СПГ).

В сообщении британского внешнеполитического ведомства в Twitter говорится, что с 1 января импорт СПГ из РФ прекращен, информирует ТАСС.

Отметим, что в минувшем году Соединенное Королевство ввезло 3,12 млрд кубометров газа из России, что составляет 4% от всего объема потребления этого вида топлива. Среднегодовой объем потребляемого в стране газа составляет порядка 75 млрд кубометров.

После начала СВО Британия импорт российского газа резко сократила. Британские власти заявляли, что полностью перестанут импортировать СПГ с начала 2023 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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