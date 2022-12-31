Эстонская компания в 2023 году начнет производить колбасу из мяса собак, утверждают в России

С 2023 года эстонский производитель мяса собирается выращивать собак, чтобы делать из них колбасу, сообщают местные СМИ.

Рекламу производителя, в которой объявлялось о планах производить колбасу из собачьего мяса, сначала восприняли как шутку, однако представитель организации Риика Ниеминен подтвердила такие планы, пишет портал Lemmikloom.

Ниеминен заявила, что вскоре компания начнет производить «стопроцентно органическое собачье мясо». По ее словам, в компании не ожидали, что эта идея будет пользоваться такой большой популярностью, информирует «Рен-ТВ».

Примечательно, что в Южной Корее, где употребление в пищу собачьего мяса является традиционным, стали обсуждать запрет на такой вид мяса. В последнее время потребление собачьего мяса в стране резко сократилось. последняя скотобойня для собак в Сеуле закрылась в 2019 году после того, как три последних магазина собачьего мяса согласились отказаться от этой практики.

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