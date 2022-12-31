 

Lockheed Martin объявила о приостановке поставок истребителей F-35 после аварии в Техасе

31.12.2022, 7:05, Новости дня
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Приемо-сдаточные испытания и поставки истребителей F-35 приостановлены на время расследования аварии в Техасе, сообщила официальный представитель Lockheed Martin Лора Сиберт.

Сиберт сказал, что до аварии F-35B компания выполняла обязательства по контрактам, но из-за приостановки успела поставить только 141 истребитель вместо 148. Решение приостановить испытания она объяснила мерами «предосторожности», приостановка испытаний привела к приостановке поставок, передает ТАСС.

Приемо-сдаточных испытаний ждут девять F-35. В пятницу Пентагон и Lockheed Martin сообщили, что заключена сделка стоимостью до 30 млрд долларов на 398 F-35 для американских и международных заказчиков, в том числе Бельгии, Финляндии и Польши.

Напомним, в середине декабря F-35 разбился на авиабазе американских ВМС Форт-Уорт. Истребитель совершал вертикадьную посадку, когда произошла авария. Пентагон ограничил полеты F-35.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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