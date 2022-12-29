Глава ОСК Рахманов объявил о производстве кораблей ВМФ точно в срок и в соответствии с бюджетом

Производство серийных кораблей Военно-морского флота РФ идет в соответствии с планом, сообщил руководитель Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

ВМФ РФ получает корабли точно в срок, и в рамках бюджета, сообщил Рахманов на церемонии поднятия военно-морского флага на морском тральщике «Анатолий Шлемов», принятом в состав флота в четверг, передает ТАСС.

Кроме того, 29 декабря состоялась церемония спуска на воду атомной подлодки «Император Александр III». Глава ОСК отметил, что начался очередной этап строительства группировки атомных ракетоносцев серии «Борей», на эти ракетоносцы затрачено много сил.

По утверждению Рахманова, потенциал всех отраслей промышленности, вовлеченных в строительство таких кораблей, восстановлен до советского уровня, набран темп, позволяющий уверенно выполнять государственный оборонный заказ.

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