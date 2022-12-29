 

В Подмосковье после пожара открыли ТЦ «Мега Химки»

29.12.2022, 12:03, Новости дня
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В Московской области открыли торговый центр «Мега Химки» после пожара в гипермаркете OBI, сообщили в пресс-службе магазина, посетители смогут попасть туда через все входы, сообщили в пресс-службе ТЦ.

Центр открылся 29 декабря, посетители могут воспользоваться всеми входами и наземным паркингом, сообщили в пресс-службе, передает «Коммерсант».

По версии СК, в здании ТЦ 9 декабря проводились сварочные работы, которые не отвечали требованиям безопасности. Около 6.00 от искр загорелись паллеты с товаром, пожар разошелся на площади до 7 тыс. кв. метров. Погиб охранник.

Был арестован начальник участка строительной фирмы «Дельта-строй» Александр Макаров.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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