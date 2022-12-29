Оперштаб отчитался, что в России за минувшие сутки госпитализированы 1065 человек с COVID

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедшие сутки в РФ госпитализированы 1065 человек, что на 4,3% меньше по сравнению с 28 декабря.

Выписаны в связи с выздоровлением 7815 человек, это на 3,6% меньше по сравнению с 28 декабря. «Выявлено 6146 новых случаев COVID. Подтверждено 56 летальных исходов», – сообщается в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Накануне в РФ были госпитализированы 1113 человек, что на 11,8% меньше по сравнению с 27 декабря.

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