Депутат Хинштейн: Социальные сети помогают властям услышать запрос граждан

Социальные сети стали механизмом, который позволяет отслеживать запрос населения. И с каждым годом это приносит все больше результатов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Александр Хинштейн. Ранее АНО «Диалог» составила рейтинг федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) по работе в интернете за второе полугодие 2022 года.

«Работа в интернете становится важной задачей для органов власти всех уровней. Она позволяет информировать население, а также выстраивать полноценную обратную связь. Таким образом, чиновники остаются в курсе запроса граждан», – сказал Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике.

«На протяжении многих лет я являюсь активным пользователем соцсетей и именно сообщения моих подписчиков позволяют решать ряд проблем – от отсутствия горячей воды и отопления в конкретных домах, до разработки законодательных инициатив», – продолжил депутат.

«Именно поэтому я предложил идею о госпабликах, согласно которой органы местного самоуправления и подведомственные им организации обязаны создавать официальные страницы в соцсетях. Также вводится прямой механизм взаимодействия между соцсетями, страницами органов власти и сайтом Госуслуг – граждане могут сразу же перейти на соответствующий портал», – отмечает парламентарий.

«Рейтинг ФОИВ по работе в интернете является важным показателем прежде всего для самих ведомств и министерств. Он позволяет проанализировать и выделить проблемные сегменты и приступить к их совершенствованию», – акцентирует Хинштейн.

«Основная задача этого рейтинга – повысить уровень работы федеральных органов исполнительной власти в интернете, а также внедрить все передовые цифровые инструменты для оперативной обратной связи с гражданами. По итогам 2022 года мы увидели стабильную положительную динамику качества этой коммуникации», – подчеркнул депутат.

«В условиях, когда информация распространяется в считанные минуты, наличие официальных площадок, которые смогут также быстро опубликовать точные сведения, сегодня попросту необходимы. Росмолодежь, Минпросвещения и Роспотребнадзор неспроста оказались лидерами в этом вопросе», – заключил Хинштейн.

На этой неделе АНО «Диалог» представила четвертый по счету рейтинг федеральных министерств и ведомств (ФОИВ) по работе в интернете. Рейтинг характеризует уровень информационной работы министерств и ведомств в социальных медиа.

Эксперты делали свои выводы по трем основным направлениям: официальные паблики – ведение соцсетей, работа с комментариями, качество контента и уровень вовлеченности аудитории. Также учитывались собственные проекты – использование ресурсов внешних партнеров и коллаборации с ними, создание медиапроектов. Кроме того, для экспертов было важно использование инструментов планирования контента в интернете.

Всего в оценке участвовали 53 федеральных министерства и ведомства, включая два внебюджетных фонда. Средняя оценка работы федеральных органов власти в интернете составила 58 баллов из 100 возможных. Лидеры рейтинга: Росмолодежь (1 место, 87 баллов), Минпросвещения РФ (2 место, 80 баллов) и Роспотребнадзор (3 место, 79 баллов). В ТОП-10 также вошли: Минфин, Минобрнауки, ФТС, Минэкономразвития, Минкультуры, Росстат и Минздрав.

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