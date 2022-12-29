 

Российские военные предотвратили прорыв ВСУ в районе Торского в ДНР

29.12.2022, 6:57, Новости дня
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Военнослужащие Западного военного округа обороняют позиции в районе населенного пункта Торское в Донецкой народной республике, предотвращая прорывы со стороны вооруженных сил Украины.

Командир с позывным «Ювелир» рассказал РИА «Новости», что российские военные сейчас находятся на самом переднем крае обороны, прямо и по флангам – противник, а впереди расположен населенный пункт Торское. «Наша задача – не допустить противника со стороны этого населенного пункта», – сказал он.

Наблюдение за противником, расположившимся в оврагах, ведется постоянно. Командир рассказал, что периодические украинские националисты появляются, по ним открывают огонь.

«Стрелковых боев здесь как таковых не наблюдается, однако артиллерийские дуэли и минометные дуэли бывают по несколько раз на дню, и периодически работает танк», – рассказал Ювелир.

Позиции обстреливаются трижды в день, однако здесь, по его словам, собраны «самые доблестные бойцы», прошедшие и огонь, и воду, поэтому все в порядке. «Выдержим и пойдем вперед!» – заверил командир.

 

Во вторник Минобороны сообщало, что огнем артиллерии на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 11-й бригады теробороны у Торского Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника за сутки на этом направлении составили более 40 военнослужащих, четыре бронемашины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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