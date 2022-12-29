Лавров заявил о недоговороспособности украинских политиков – не хотят капитулировать, только атакуют
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Нынешняя обойма украинских политиков, большинство из которых является откровенными русофобами, известна своей недоговороспособностью, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Об этом Лавров сообщил в интервью РИА «Новости».
В среду Лавров заявил, что Вашингтон не разрешает Киеву вести мирные переговоры с Москвой, рассчитывая таким образом истощить Россию.
Он также сказал, что совместная работа РФ с Западом, если и когда таковая возобновится, будет вестись на новых началах.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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