Лавров заявил о недоговороспособности украинских политиков – не хотят капитулировать, только атакуют

Нынешняя обойма украинских политиков, большинство из которых является откровенными русофобами, известна своей недоговороспособностью, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Об этом Лавров сообщил в интервью РИА «Новости».

В среду Лавров заявил, что Вашингтон не разрешает Киеву вести мирные переговоры с Москвой, рассчитывая таким образом истощить Россию.

Он также сказал, что совместная работа РФ с Западом, если и когда таковая возобновится, будет вестись на новых началах.

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