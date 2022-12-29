 

Рубль снизился к доллару и евро

29.12.2022, 6:57, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи в четверг, 29 декабря, снизился на 9 копеек, составив 72,1 рубля.

Евро снизился на 54,75 копейки – до 75,85 рубля, передает ТАСС.

Курс юаня к рублю вырос на 1,7 копейки – до 10,266 рубля.

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, составил 71,3261 рубля, юаня – 10,1469 рубля, евро – 75,66 рубля, передает РИА «Новости».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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