 

Вучич поблагодарил Россию за поддержку во время обострения в Косово

29.12.2022, 2:45, Новости дня
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Президент Сербии Александр Вучич выразил российским властям благодарность за политическую поддержку по вопросу Косово и Метохии в период обострения конфликта в регионе.

Вучич в преддверии встречи с гражданами, проживающими в Косово и Метохии, заявил, что готов «бесконечное количество раз» говорить спасибо РФ за поддержку, которая она оказывает Сербии.

«Спасибо им (России – прим. ВЗГЛЯД) за политическую поддержку, спасибо Китаю, спасибо Индии. Спасибо им всем», – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Вучич написал на своей странице в Instagram (продукт компании Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ), что мир в Косово и Метохии удалось сохранить. По его словам, сербские власти получили гарантии безопасности и выживания для сербов.

Он добавил, что направляется в город Рашка на административной линии с Косово и Метохией.

Вучич заверил, что сохранит сербское единство.

Ранее в среду президент Сербии призвал соотечественников в Косово и Метохии разобрать баррикады.

Газета ВЗГЛЯД писала об угрозе конфликта, которая сохраняется между Сербией и непризнанным Косово.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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