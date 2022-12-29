 

AP: Украина запланировала разработать ударные беспилотники для поражения воздушных целей

29.12.2022, 2:45, Новости дня
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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил о намерении страны разработать ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА), предназначенные для борьбы в том числе с воздушными целями.

Федоров в интервью Associated Press заявил, что теперь, когда Украина «более или менее оснащена» разведывательными дронами, следующим этапом станут ударные дроны. Речь, по его словам, идет как о взрывающихся БПЛА, так и о дронах, способных подниматься на высоту от 3 до 10 километров и поражать цели, передает ТАСС.

По данным AP, Украина закупила в общей сложности 1,4 тыс. беспилотников-разведчиков.

«Уже сейчас я могу сказать, что ситуация с беспилотниками коренным образом изменится в феврале или марте», – добавил Федоров.

Кроме того, в этом интервью Федоров рассказал, что «на коленях» просил главу компании SpaceX Илона Маска запустить на украинской территории глобальную систему спутниковой связи Starlink.

Напомним, в середине декабря сообщалось, что производство украинских беспилотников собираются наладить в Чехии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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