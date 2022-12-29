Hill: В новой книге о Белом доме рассказывается о недоверии Байдена своей охране

Американский президент Джо Байден не доверяет части охраняющих его агентов секретной службы, поскольку они являются сторонниками его предшественника Дональда Трампа, сообщают американские СМИ со ссылкой на готовящуюся к публикации книгу о жизни Белого дома.

Секретная служба переполнена «бывшими белыми полицейскими с юга, которые придерживаются глубоко консервативных взглядов», приводит американское издание The Hill слова автора книги «Сражение его жизни: в стенах байденовского Белого дома» Криса Уиппла.

Уиппл рассказал, что, «оказавшись в окружении незнакомцев», Байден стал задаваться вопросом о том, действительно ли эти люди хотят, чтобы он занимал пост президента США, передает РИА «Новости».

Трамп до сих пор отказывается признавать свое поражение на выборах 2020 года и легитимность победы Байдена.

В книге, которая должна поступить в продажу 17 января, рассказывается, как Байден с недоверием отнесся к докладу секретной службы о происшествии с его собакой – немецкой овчаркой Мэйджором. В марте 2021 года собака покусала одного из охранников Белого дома. В публикации говорится, что, по словам Байдена, агенты секретной службы никогда не находятся в том месте, где произошел инцидент.

Напомним, в рождественском поздравлении Трамп назвал демократов радикальными левыми марксистами, а нынешнего лидера страны Джо Байдена – умственно отсталым.

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