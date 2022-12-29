Hill: В новой книге о Белом доме рассказывается о недоверии Байдена своей охране
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Американский президент Джо Байден не доверяет части охраняющих его агентов секретной службы, поскольку они являются сторонниками его предшественника Дональда Трампа, сообщают американские СМИ со ссылкой на готовящуюся к публикации книгу о жизни Белого дома.
Секретная служба переполнена «бывшими белыми полицейскими с юга, которые придерживаются глубоко консервативных взглядов», приводит американское издание The Hill слова автора книги «Сражение его жизни: в стенах байденовского Белого дома» Криса Уиппла.
Уиппл рассказал, что, «оказавшись в окружении незнакомцев», Байден стал задаваться вопросом о том, действительно ли эти люди хотят, чтобы он занимал пост президента США, передает РИА «Новости».
Трамп до сих пор отказывается признавать свое поражение на выборах 2020 года и легитимность победы Байдена.
В книге, которая должна поступить в продажу 17 января, рассказывается, как Байден с недоверием отнесся к докладу секретной службы о происшествии с его собакой – немецкой овчаркой Мэйджором. В марте 2021 года собака покусала одного из охранников Белого дома. В публикации говорится, что, по словам Байдена, агенты секретной службы никогда не находятся в том месте, где произошел инцидент.
Напомним, в рождественском поздравлении Трамп назвал демократов радикальными левыми марксистами, а нынешнего лидера страны Джо Байдена – умственно отсталым.
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