 

Hill: В новой книге о Белом доме рассказывается о недоверии Байдена своей охране

29.12.2022, 2:45, Новости дня
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Американский президент Джо Байден не доверяет части охраняющих его агентов секретной службы, поскольку они являются сторонниками его предшественника Дональда Трампа, сообщают американские СМИ со ссылкой на готовящуюся к публикации книгу о жизни Белого дома.

Секретная служба переполнена «бывшими белыми полицейскими с юга, которые придерживаются глубоко консервативных взглядов», приводит американское издание The Hill слова автора книги «Сражение его жизни: в стенах байденовского Белого дома» Криса Уиппла.

Уиппл рассказал, что, «оказавшись в окружении незнакомцев», Байден стал задаваться вопросом о том, действительно ли эти люди хотят, чтобы он занимал пост президента США, передает РИА «Новости».

Трамп до сих пор отказывается признавать свое поражение на выборах 2020 года и легитимность победы Байдена.

В книге, которая должна поступить в продажу 17 января, рассказывается, как Байден с недоверием отнесся к докладу секретной службы о происшествии с его собакой – немецкой овчаркой Мэйджором. В марте 2021 года собака покусала одного из охранников Белого дома. В публикации говорится, что, по словам Байдена, агенты секретной службы никогда не находятся в том месте, где произошел инцидент.

Напомним, в рождественском поздравлении Трамп назвал демократов радикальными левыми марксистами, а нынешнего лидера страны Джо Байдена – умственно отсталым.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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