 

Росавиация: РФ и Индия договорились об упрощении условий поставок авиатехники

28.12.2022, 9:30, Новости дня
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Россия и Индия подписали ряд документов в сфере авиации, что позволит упростить поставки авиатехники и обеспечить взаимное признание сертификационных процедур, информирует Росавиация.

27 декабря федеральное агентство воздушного транспорта РФ и генеральное управление гражданской авиации Индии подписали процедуры реализации одобрения конструкции, производственной деятельности, экспортных сертификатов летной годности, деятельности после выдачи одобрения конструкции и технической помощи между ведомствами, передает РИА «Новости».

Как уточняется, документ подписан в развитие соглашения между Россией и Индией о повышении безопасности полетов от 14 февраля 2001 года.

«Это позволит упростить условия для экспортных поставок гражданской авиационной техники между странами, обеспечить взаимное признание сертификационных процедур и валидацию одобрительных документов, оформляемых при сертификации типовой конструкции самолетов, вертолетов, двигателей, беспилотных авиационных систем и компонентов авиационной техники», – информирует Росавиация.

Ранее Россия предложила Индии сотрудничать в области строительства крупнотоннажных судов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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