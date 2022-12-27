«Единая Россия» отчиталась о результатах программы социальной догазификации

По программе социальной догазификации газ подведен к полумиллиону участков, всего принято более 780 тыс. заявок на подключение, сообщили в «Единой России».

Активнее всего в программе социальной газификации, которую инициировала «Единая Россия», участвуют Оренбургская область, Чеченская Республика, Московская область, Чувашская Республика, Ненецкий автономный округ, Белгородская область, Республика Северная Осетия-Алания, Липецкая область, Пензенская область, Республика Мордовия, Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, сообщил вице-премьер Александр Новак на заседании федерального штаба по газификации, говорится на сайте партии.

В заседании принял участие координатор направления «Экономика развития» народной программы «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев. Он отметил, что большинство регионов ввели меры поддержки ряда категорий граждан при подключении к газу.

«В 17 регионах субсидии отдельным категориям предусмотрены в полном объеме – в размере 100 тыс. рублей. Частично предусмотрены программы поддержки еще в 27 регионах. В 34 субъектах РФ льгота в необходимом объеме не предоставлена до настоящего времени. Прошу еще раз глав этих регионов взять под личный контроль ход работы. Лидером по данной поддержке является Ленинградская область, где размер субсидии составляет 198 тыс. рублей на одно домовладение. Сахалинская область – 152 тыс. рублей. Для регионов, бюджет которых не может обеспечить выполнение обязательств, предусмотрена поддержка из федерального бюджета. Одобрено выделение до 3 млрд рублей в год», – сказал Новак.

В свою очередь, Журавлев напомнил, что минимальный размер субсидий по поручению президента Владимира Путина должен составлять не менее 100 тыс. рублей.

«Главой государства обозначены обязательные категории, которые должны получить право на эту льготу. Это участники Великой Отечественной войны, ветераны и инвалиды боевых действий, многодетные, малоимущие семьи. Конечно, надо постараться распространить данные меры на все семьи участников специальной военной операции, не дожидаясь, пока они оформят советующий статус ветерана боевых действий», – подчеркнул он.

Журавлев также отметил, что «Единая Россия» открыла консультационный центр по газификации на базе общественных приемных Председателя партии и штаба общественный поддержки.

«Вместе с «Газпромом», «Газмпроммежрегионгазом» мы помогаем людям с подготовкой необходимых документов для участия в программе. Где-то разъясняем, а где-то содействуем в ускорении работ. Подводя итоги 2022 года, можно с уверенностью сказать, что в целом программа реализуется очень успешно. Несмотря на то, что в этом году наша страна столкнулась с беспрецедентными санкциями, с ростом цен на отдельные материалы, исчезновением отдельных позиций импорта, мы быстро смогли адаптироваться ко всем условиям, справиться с основными задачами», – заключил он.

Напомним, в 2021 году Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную газификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации – распространить их на всю страну и стандартизировать стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан.

За исполнение поручения о подключении домовладений отвечают главы регионов, которые по инициативе «Единой России» возглавляют штабы по газификации. Также по инициативе «Единой России» социальная газификация будет распространена на домовладения с несколькими квартирами.

Также Правительство проработает дополнительные меры поддержки граждан при социальной догазификации – с такой инициативой выступала «Единая Россия». Сейчас ряд льготников в 72 регионах по инициативе или при поддержке партии получают скидку или компенсацию на покупку газового оборудования и подведения газопровода к жилому дому.

Кроме того, «Единая Россия» контролирует в регионах исполнение поручения президента о предоставлении субсидии в размере не менее 100 тыс. рублей льготным категориям граждан на закупку газового оборудования.

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