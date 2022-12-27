 

В Росгвардии наградили отличившихся работников частных охранных организаций

27.12.2022, 17:23, Новости дня
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Состоялась церемония награждения ведомственными наградами Росгвардии работников частных охранных организаций, внесших значительный вклад в организацию охраны и антитеррористической защищенности образовательных организаций на территориях Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей.

За содействие в выполнении задач и осуществлении полномочий, возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации, а также за проявленные в условиях, сопряженных с риском для жизни, смелость и самоотверженность, на основании приказа директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова были награждены ведомственными медалями «За содействие» и «Почетными грамотами» работники Саморегулируемой организации «Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности», частных охранных предприятий Группа СТАРК Безопасность»,  «Русь-Брянск», «Технологии безопасности» и других организаций.

В церемонии награждения приняли участие заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, заместитель начальника Главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии генерал-майор полиции Константин Пучков, представители частных охранных организаций, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Генерал-майор полиции Константин Пучков поблагодарил представителей ЧОО за эффективную работу при выполнении важнейших задач по обеспечению безопасности учебных заведений. При этом подчеркнул, что это не первый опыт конструктивного взаимодействия Росгвардии с охранными структурами. Работники частных охранных организаций участвуют в обеспечении безопасности во время проведения спортивных, общественных и других массовых мероприятий. В большинстве своем демонстрируют профессиональный подход к делу.

Кроме того, представители ЧОО и охранных сообществ являются членами Экспертного совета при Главном управлении государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, активно участвуют в работе по совершенствованию действующего законодательства, обсуждению текущих вопросов в сфере оборота оружия и охранной деятельности.

В свою очередь зампред Комитета ГД Федерации по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал участникам мероприятия о проекте федерального закона «О частной охранной деятельности», который наделит частные охранные организации новыми полномочиями.

Парламентарий отметил, что основная идея законопроекта – осовременить институт частной охраны и более полно использовать их потенциал в системе национальной безопасности России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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