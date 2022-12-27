 

Сербы на севере Косова начали сооружать новые баррикады

27.12.2022, 17:33, Новости дня
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В городе Косовска-Митровице на севере Косова появились баррикады, установленные сербскими жителями, об этом сообщают местные СМИ.

В Сети распространился ролик, на котором запечатлены грузовики, блокирующие дорогу, передает РИА «Новости» со ссылкой на Kosovo Online.

По данным портала, это заграждение появилось в районе Бошнячка Махала у технической школы.

Сербы заявили, что блокаду снимут после того, как будут удовлетворены их требования об освобождении нескольких лиц, задержанных косовскими властями, и вывода специальных полицейских сил на севере Косова.

Ранее источники сообщали, что непризнанное Косово собирается атаковать сербские баррикады на севере региона и привело вооруженные силы в полную боеготовность.

До этого западные страны требовали от президента Сербии Александра Вучича добиться разбора баррикад. В Косово хотят установить полный политический и полицейский контроль над населенном сербами севером края.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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