Предновогодние пробки в Москве достигли 9 баллов

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27.12.2022, 16:10, Новости дня
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Вечером во вторник в столице заторы на дорогах достигли 9 баллов по 10-балльной шкале сервиса «Яндекс.Карты», причем проблемы с движением наблюдались с середины дня.

После полудня пробки на дорогах дошли до 8 баллов, они держались на таком значении порядка трех часов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса.

В центре города траффик сильно замедлился, Садовое кольцо почти сомкнулось в пробках на обеих сторонах, больше всего проблем на востоке, юге, юго-востоке и северо-востоке.

Пробки фиксируются на Москворецкой, Кремлевской, Болотной и других набережных. Также заторы могут встретить водителей на Бульварном кольце, движение затруднено на Большой Полянке, Малой Якиманке, Большой Лубянке, Солянке, Неглинной и т.д.

Зарегистрированы трудности с проездом по ТТК в обоих направлениях, также есть заторы и на МКАД.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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