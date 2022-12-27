Путин лично наградил ректора Горного института Петербурга Литвиненко орденом
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Ректор Петербургского горного университета Владимир Литвиненко получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени из рук президента Владимира Путина.
Президент РФ Владимир Путин в рамках поездки в Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) провел встречу с ректором Петербургского горного университета Владимиром Литвиненко, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства лично вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Указ о награждении руководителя вуза был подписан в октябре 2020 года, передает ТАСС. В нем указывалось, что Литвиненко наградили за «большие заслуги в научно-педагогической деятельности», подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю работу.
Литвиненко руководит университетом с 1994 года. Он является доктором технических наук, профессором, действительным членом Международной академии наук высшей школы, академиком РАЕН, РАГН, МАНЭБ.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет