Путин лично наградил ректора Горного института Петербурга Литвиненко орденом

Ректор Петербургского горного университета Владимир Литвиненко получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени из рук президента Владимира Путина.

Президент РФ Владимир Путин в рамках поездки в Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) провел встречу с ректором Петербургского горного университета Владимиром Литвиненко, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства лично вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Указ о награждении руководителя вуза был подписан в октябре 2020 года, передает ТАСС. В нем указывалось, что Литвиненко наградили за «большие заслуги в научно-педагогической деятельности», подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю работу.

Литвиненко руководит университетом с 1994 года. Он является доктором технических наук, профессором, действительным членом Международной академии наук высшей школы, академиком РАЕН, РАГН, МАНЭБ.

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