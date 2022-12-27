 

Путин лично наградил ректора Горного института Петербурга Литвиненко орденом

27.12.2022, 16:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ректор Петербургского горного университета Владимир Литвиненко получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени из рук президента Владимира Путина.

Президент РФ Владимир Путин в рамках поездки в Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) провел встречу с ректором Петербургского горного университета Владимиром Литвиненко, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства лично вручил ему орден «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Указ о награждении руководителя вуза был подписан в октябре 2020 года, передает ТАСС. В нем указывалось, что Литвиненко наградили за «большие заслуги в научно-педагогической деятельности», подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю работу.

Литвиненко руководит университетом с 1994 года. Он является доктором технических наук, профессором, действительным членом Международной академии наук высшей школы, академиком РАЕН, РАГН, МАНЭБ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.03.21 / Беспилотные роботы-доставщики «Яндекса» появятся в США и других странах

23.07.20 / Следователя ГБР, который называл 80% дел против Порошенко бесперспективными, уволили

03.02.22 / Пентагон укрепляет силы союзников отправкой американских войск в Восточную Европу

26.09.20 / Ермак заявил, что ТКГ должна собираться каждую неделю

27.11.21 / Ростовчанин натравил на полицейских собаку

25.03.22 / Мединский назвал призывы Киева к Западу «геббельсовщиной»

04.02.21 / Отрезанная голова свиньи и залитый кровью подъезд. Агентство по розыску коррупционных активов заявило об угрозах сотрудникам

23.05.22 / В СВР сообщили об угрозе срыва «Саммита Америк» из-за несогласия обсуждать Украину

24.07.20 / Путин сказал Трампу, что в Москве с коронавирусом «все очень неплохо»

05.09.21 / На 43 моделях смартфонов должны отключить WhatsApp

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика