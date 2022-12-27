Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что Киев переводит в район Кременной группы штурмовиков

Киев перевозит в район Кременной в ЛНР группы штурмиков-наемников для восполнения потерь, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По данным его разведки, среди штурмовиков замечены подготовленные за рубежом украинцы и иностранные наемники, передает РИА «Новости».

Также источник в разведке добавил, что подразделения ВСУ понесли потери при попытке прорыва российской линии обороны и были вынуждены откатиться на занимаемые ранее позиции.

Марочко отметил, что после восполнения потерь украинские военные постараются возобновить наступление на этом участке фронта.

Ранее сообщалось, что средствами ПВО за минувшие сутки уничтожены семь украинских беспилотников возле Кременной ЛНР, населенных пунктов Кутейниково, Червоное, Кропивницкое ДНР и Змиевка Херсонской области.

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