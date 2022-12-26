Погибшим после ссоры в кафе Саранска оказался чемпион России по велогонкам BMX

Мужчиной, погибшим в результате конфликта в кафе в Саранске, оказался чемпион РФ по велогонкам BMX Владимир Левин, стоявший у истоков развития этого вида спорта в стране, сообщили в Федерации велосипедного спорта РФ (ФВСР).

По данным следствия, в ночь на 24 декабря в кафе в Ленинском районе между ранее незнакомыми 41-летним потерпевшим и 28-летним местным жителем произошла ссора, передает РИА «Новости».

Днем 24 декабря с целью дальнейшего выяснения отношений мужчины встретились на улице Гагарина, куда приехали с друзьями. Между ними завязалась драка. В результате удара ножом потерпевший скончался на месте происшествия. Возбуждено дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый задержан, вскоре ему будет избрана мера пресечения.

Как говорится в сообщении ФВСР, Владимир Левин погиб в результате нападения, он был основоположником BMX, стоял у истоков российских BMX-гонок. В 2000 году в Омске он занял первое место на чемпионате России. Кроме того, он выигрывал первенства РФ в 1997 и в 1998 годах.

Ранее в Омске был убит трехкратный чемпион Сибири по боксу, член сборной команды страны, победитель международных соревнований «Золотая перчатка» Иван Климов. Тело Климова было обнаружено во дворе одного из домов. Следствие предварительно установило, что неизвестные нанесли ему два удара ножом в жизненно важные органы. В результате 24-летний спортсмен скончался на месте.

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